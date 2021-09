Tenhle dárek od Karla Gotta ukázala úplně poprvé! Lucie Bílá si vzala nádherný zlatý šperk od milovaného Káji

Lucie Bílá Super.cz

Zpěvačka Lucie Bílá (55) kvůli tiskové konferenci vstávala v šest hodin ráno. Přiznala, že není ranní ptáče a vstávání jí dobře nedělá. Kvůli obnovení ankety Český slavík ale udělala výjimku. "Není to pro mě nic moc, že bych měla srovnané myšlenky a sílu na to se usmívat. Ale je to tak významná chvíle, že jsem tady chtěla být," řekla Super.cz Bílá.