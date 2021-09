Manželka režiséra Filipa Renče je štíhlejší, než by chtěla: Strašně ráda bych přibrala, říká herečka

Marie Renčová Super.cz

Herečka Marie Renčová se předvedla v roli modelky na focení charitativního kalendáře české módní značky kabelek a doplňků, jehož výtěžek půjde na Českou maltézskou mládež, tedy mladé lidi trpící fyzickým či duševním handicapem. Manželce Filipa Renče (56) to v bílých šatech velmi slušelo. Štíhlá je vím, než by sama chtěla.

„Je to pravda, já bych strašně ráda přibrala, ale jsem takový štíhlý typ. Asi je to tou energií, kterou vydávám. Mám ráda sport a pohyb,“ svěřila Super.cz blondýnka.

Energii věnuje především své tříleté dcerce Sofii, která na focení nechyběla. „Teď začala chodit do školky, takže si zvyká,“ říká Marie, pro kterou je dceřin nástup do školky také o zvykání. „Je to najednou zajímavý pocit, zvlášť po této době, kdy jsme spolu byly hodně doma. Ale má to tam ráda, takže jsem ráda i já, že může být mezi dětmi.“

Letos oslaví manželé Renčovi čtyři roky od svatby, a tak jsme se herečky zeptali, jak budou výročí trávit.

„Každý rok spolu minimálně zajdeme na večeři. Uvidíme, většinou je to v režii mého manžela,“ usmívá se. Romantickou duši mají prý oba a nechybí dárečky. „Já myslím, že se rádi obdarováváme navzájem. Manžel umí vždycky hezky překvapit květinou nebo hezkým dárkem,“ dodává Marie Renčová. ■