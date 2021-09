Ze seriálové veterinářky v kapsáčích glamour modelkou: Podívejte se na proměnu Terezy Kostkové

Tereza Kostková Foto: archiv G. Páralové

Tereza je tváří několika oděvních značek a spolupracuje s mnoha módními návrhářkami, nádherná bývá na galavečerech StarDance, kde vynáší modely od Táni Kovaříkové. Nyní vyzkoušela roli modelky i pro brněnskou tvůrkyni Gábinu Páralovou, s níž spolupracuje řada dalších známých tváří.

Díky takovým aktivitám se herečka nemusí téměř starat o nákupy oblečení. "Mám oblečení schované v krabicích a pytlích, a vždycky za ten rok na to pozapomenu a taky ne všechno stihnu obnosit. Takže to vyndám a mám pocit, že jsem to právě koupila, protože jsem to dlouho neviděla," řekla Super.cz herečka. ■