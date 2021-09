V italském muzeu najdete vedle Picassa výtvory této hvězdné tatérky. Proč by svou partnerku nikdy nepotetovala?

Tatérka Ivana Beláková Super.cz

Od první sekundy, kdy se dotkla tetovací jehlou kůže, věděla, že je to přesně to, co chce dělat. Jedna z nejznámějších tatérek světa Ivana Beláková tetuje od svých 18 let a dnes se do jejího portfolia klientů řádí i světové celebrity.

Cestovala po celém světě, kde se naučila nejrůznější tetovací styly, až vytvořila svůj unikátní, který nazývá Funky Colors. „Je to mix různých stylů. Míchám graffiti, pouliční umění, ilustrace, cartoon, trochu realismus. Moje tetování jsou známé tím, že jsou pozitivní, jde o harmonii barev,“ svěřila Super.cz Ivana.

„Když někoho potkám, tak hned vidím, jaké barvy by mu seděly. Je to jako když šijete někomu oblek na zakázku a pak mu přesně sedí v ramenou a pase a je to přesně jeho styl,“ vysvětluje tatérka. Při své práci potřebuje naprostou svobodu, tudíž klienti nikdy dopředu neví, jaký bude výsledek. „Stává se mi často, že přijdou lidé, kteří chtějí malého ptáčka a skončí s drakem na krku,“ směje se.

Světová jednička

Ivana Beláková získává za své umění jedno ocenění za druhým. V roce 2018 se stala první a jedinou ženou na světě, jejíž tetování bylo uznané za dočasné výtvarné umění. „Sešli se umělečtí kritici z celého světa a někdo z nich zvedl ruku s tím, proč neuznávají tetování jako dočasné výtvarné umění, tak jako každé jiné umění,“ vzpomíná.

„Byla jsem zapsána do katalogu muzea (Museo d’Arte Contemporanea Roma - pozn.), takže jsou dnes moje práce například vedle Picassa. Mělo to vliv na celosvětovou uměleckou scénu,“ překvapuje Beláková. Co se týká umění, ráda by se posouvala dál a nezůstala jen u tetování.

„Zajímají se o mě teď i módní a lifestylové magazíny, což mě hrozně těší, protože nechci být jen tatérkou. Mám i vlastní značku oblečení ITA Los Angeles. Všechno to má souvislost s životním stylem, chci, aby Ivana Tattoo Art byl lifestyle brand, životní styl, ne jen tetování,“ vysvětluje sympatická Slovenka.

Tetování na partnerkách se jí nelíbí. Oceňuje čistou kůži

Populární tatérka žije v Los Angeles se svou dlouholetou partnerkou Veronicou a je ráda, že její lásku nezdobí žádné tetování. Paradoxně se jí to na ženách nelíbí.

„Mám ráda ženské tělo takové, jaké je. Když jsou na něm tetování a hlavně, když nejsou udělaná dobře, tak se mi to moc nelíbí, hlavně na mých partnerkách. Žena je pro mě bez tetování taková jemnější,“ krčí rameny. „Možná, že jak s tetováním dělám a každý je dnes potetovaný, tak pak ocením, když má někdo krásnou čistou kůži. Ale mám to tak osobně jen u žen, naopak si myslím, že mnoho lidí tetování zkrášlí,“ dodává Ivana Beláková. ■