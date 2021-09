Vše do detailu sladěno a mezi hosty celebrity: Podívejte se, jak Markéta Konvičková slavila narozeniny dcery (1)

Oslavu si roční holčička užila stejně jako její rodiče. Foto: archiv M. Konvičkové

„Pořád se na všechny smála a chtěla všechno vidět. Je akční, zážitková a hodně společenská. Ničeho se nebojí,“ svěřila dál Super.cz zpěvačka. S partnerem Reném dcerce pořídili kromě dalších dárků i dětské autíčko. „Dokonce má svůj vozový park a řidičák,“ smála se.

Kromě rodinných příslušníků se slavilo s Markétinými kolegy, a hlavně přáteli ze SuperStar Janem Bendigem a Monikou Bagárovou, která má sama o něco starší dcerku.

„Měli jsme to trošku na punk kvůli počasí a vyzdobili garáž místo terásky, ale o to větší kouzlo to mělo,“ dodala Konvičková. ■