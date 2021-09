Půvabná blondýnka z Primy musí vstávat v nekřesťanskou hodinu: Ráno si jen vyčistí zuby a jde

Lenka Špillarová Michaela Feuereislová

Nyní je vidět na obrazovce znovu. Spolu s kolegou Jaroslavem Brousilem se střídají s dvojicí Petr Suchoň a Soňa Porupková jako moderátoři ranního zpravodajství.

„Když mi kamarádka před několika měsíci říkala, že musí vstávat do práce po páté hodině, litovala jsem ji s tím, že to bych teda já nezvládla. Teď vstávám ve 3:45 a v půl páté už sedím v maskérně. A jde to," řekla Super.cz Lenka.

"Je to o zvyku a o lidech, se kterými pracujete. Musím říct, že i ve čtyři ráno, kdy se začíná scházet tým, je tam fajn atmosféra, úsměvy na tváři a legrace," dodala.

Musela si ovšem přizpůsobit denní rutinu. "Spát chodím kolem deváté. První dva dny se převalujete a nemůžete usnout, ke konci týdne už bych usnula klidně i v osm. A ráno si jenom vyčístím zuby a jdu. Dokonce si večer chystám oblečení. Každých pět minut spánku se v tuhle hodinu počítá. A přemýšlet, co s čím kombinovat, to by nedopadlo dobře," směje se.

Zbytek dne pak už má během svého pracovního týdne mnohem klidnější. "Končíme v devět ráno a pak máme vlastně volno. Doma pak usedám kolem páté nebo šesté k počítači a připravuji vysílání na další den. To zabere tak dvě hodiny," popsala nám.

A jak vychází s novým kolegou? "S Jardou jsme se předtím znali jen z chodeb naší televize, ale myslím, že jsme se už sehráli skvěle. Na všem se bez problémů domluvíme, žádná hádka neproběhla a po vysílání chodíme dokonce na snídani nebo na kávu," ujistila Lenka. ■