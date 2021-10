Starší muži jsou arogantní, mladší nevyzrálí: Radši si vystačím sama se synem, míní sexy zrzka Romana Pavelková

Romana Pavelková Michaela Feuereislová

Ještě má pár let do čtyřicítky a nebránila by se ani druhému dítěti. Sexy modelce Romaně Pavelkové (37) se ale po rozchodu s manželem, s nímž má šestiletého syna Maxíka, nedaří potkat nikoho, s nímž by chtěla sdílet svůj život.