Z toho puká srdce: Takhle dojemně se rozloučil se zesnulým Stanfordem (✝57) ze Sexu ve městě jeho syn

Willie Garson Profimedia.cz

„Moc tě miluji, tati. Odpočívej v pokoji. Jsem tak šťastný, že jsi se mnou prožil všechna ta dobrodružství a tolik jsi toho dokázal,“ rozepsal se u fotografií herce na Instagramu.

„Jsem na tebe pyšný. Vždycky tě budu milovat, ale myslím, že je na čase, abys šel za vlastním dobrodružstvím. Vždycky budeš se mnou. Miluji tě víc, než si umíš představit, a jsem rád, že už máš klid,“ dojal sledující.

Dodal, že byl Garson nejdrsnějším, nejvtipnějším a nejchytřejším člověkem, jakého poznal, a je vděčný za lásku, kterou ho zahrnul.

Příčina Garsonovy smrti nebyla zatím zveřejněna. Producent Sexu ve městě i právě natáčeného pokračování s názvem And Just Like That, v němž se objeví i Willie, Michael Patrick King uvedl, že byl herec nemocný. ■