I skoro padesátník se umí dojmout. Ženicha ze Svateb na první pohled rozplakal dopis od nevěsty

Svatba na první pohled - Romana dojal dopis od nevěsty Video: TV Nova

Osmačtyřicetiletý podnikatel Roman a jednačtyřicetiletá personalistka Andrea jsou prvním párem ve Svatbách na první pohled, kterým je přes čtyřicet let. Experti je vybrali na základě nejrůznějších kritérií s tím, že se podle nich jedná o kompatabilní pár.

Poprvé se viděli až před oltářem. Ještě předtím, než před nej předstoupili, si napsali dopisy. Ač Roman vypadá jako muž, kterého jen tak něco nerozhodí, naprosto nečekaně se nad řádky své nastávající rozplakal.

„Jsou dny, kdy se moje výřečnost ztrácí, protože jsem přemožena pocity, které se těžko dávají do slov, proto jsem nechala promluvit své srdce. Výsledek najdeš v této dřevěné truhle, je tam vše, v co doufám, a čemu bytostně věřím. Oba jsme ušli dlouhou cestu a překonali sami sebe, abychom se potkali v tento den, už teď mě těší, že vím, co nás spojuje. Říká se skoč a vesmír tě chytí,“ stálo v dopisu pro Romana.

Ten se s textem naprosto ztotožnil a slzel dojetím.

„Úplně mě to rozsekalo, neznám ji, ale ta slova jsou mi strašně blízká,“ přiznal ještě, než poprvé spatřil svou půvabnou nevěstu, kterou bude po svatbě poznávat na svatební cestě a vyzkouší si i společnou domácnost. Až poté se rozhodnou, zda spolu chtějí zůstat. ■