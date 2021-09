Bono Vox (61) jak ho neznáte: Zpěvák U2 si v plavkách užívá dovolenou na luxusní jachtě s dalším členem skupiny

Bono Vox na Ibize Profimedia.cz

Fotografové zachytili frontmana skupiny Bona Voxe (61) a kytaristu vystupujícím pod přezdívkou The Edge (60) na jachtě u ostrova Ibiza.

Vlastníkem jachty je David Howell Evans, což je pravé jméno kytaristy s pseudonymem The Edge. Za obří loď, kterou koupil společně s přáteli, dal 354 milionů a v médiích se už před lety hrdě hlásil k vlastnictví, když se spekulovalo o tom, že ji koupil Bono.

„Není to Bonova jachta, je moje. Bono o jachtách nic neví. Roky jsem snil o tom, že si jednu konečně pořídím, ale dlouho to bylo mimo mé možnosti. Nakonec jsem se spojil s pár přáteli a koupili jsme si Cyan. Zajímalo by mě, odkud ta informace o tom, že ji vlastní Bono, vůbec přišla,“ uvedl tehdy The Edge. ■