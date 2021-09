Bývalý Ken si konečně užil sex jako žena: Nyní se chce Jessica Alves stát matkou. Takhle vypadá po operaci žaludku

Jessica Alves Profimedia.cz

„Moje poprvé bylo velice bolestivé. Musela jsem si vzít prášky proti bolesti a zůstat v posteli,“ uvedla Jessica v show Superpop. Zavolala dokonce i svému operatérovi v Thajsku. „Když jsem mu zavolala, říkal, že to je normální. Teď už je to v pohodě,“ řekla nyní už spokojená Alves.

Blondýnka se aktuálně nachází v Brazílii, kde konečně oficiálně požádala o změnu svého jména z Rodriga na Jessicu. To se sice v médiích používá už dlouho, ale oficiální to ještě není.

Alves před pár měsíci prodělala tubulizaci žaludku a její postava je čím dál štíhlejší. Nedávno si také nechala znovu píchnout botox, a to i do krku, aby byl více vypnutý. Samozřejmě nezapomněla ani na další výplně do rtů, jelikož prý stále potřebují maličko upravit.

Jessica by se také ráda stala matkou a chystá se podstoupit transplantaci dělohy. Pokud by prý v budoucnu porodila dceru, pojmenovala by ji Barbara, jako poctu italské moderátorce Barbaře D’Urso. Ta si ji často zvala do svých pořadů, kde Alves sdělovala podrobnosti o svých operacích, a staly se z nich kamarádky. ■