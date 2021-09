Uma Thurman se podělila o své nejtemnější tajemství: V tomto příběhu je tolik bolesti, rozepsala se herečka

Uma Thurman Profimedia.cz

„V tomto příběhu je tolik bolesti. Je to dodnes moje nejtemnější tajemství. Je mi 51 a sdílím to s vámi ze svého domova, kde vychovávám tři děti. Nelituji rozhodnutí, které jsem učinila na své cestě a smekám před ženami, které se rozhodly jinak,“ rozepsala se hvězda Pulp Fiction.

„Potrat, který jsem podstoupila jako náctiletá, byl nejtěžším rozhodnutím v mém životě. Trýznilo mě to tehdy a bolí mě to dodnes, ale je to součástí mé životní cesty,“ přiznala.

Herečka zákrok podstoupila v Německu, kde v té době točila. Neplánovaně prý otěhotněla s výrazně starším mužem. Veřejně se vyzpovídat se rozhodla na podporu texaských žen.

„Všem ženám a dívkám z Texasu, které se bojí, že budou traumatizovány a pronásledovány dravými lovci odměn, všem, kterým byla státem odebrána základní práva a jsou zostuzovány, protože mají dělohu, vzkazuji: Vidím vás.“

Herečka také vzdala hold svým dětem, díky nimž je podle ní její život neuvěřitelný. Uma má dceru Mayu (23) a syna Levona (19) s hercem Ethanem Hawkem a Lunu (9) s finančníkem Arpadem Bussonem. ■