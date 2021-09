Kráska z muzikálů Františka Janečka se registrovala s přítelkyní a pořídily si miminko

Andrea Gabrišová Michaela Feuereislová

Neviděli jsme se pár let a v tvém životě nastala spousta změn. Kdy a proč jste se registrovaly s partnerkou?

Řekly jsme si ANO na podzim roku 2019 po čtyřech letech. Svatba byla krásná, oddávala Dagmar Pecková. Protože stejnopohlavní páry v Česku ani na Slovensku oficiálně svatbu mít nemůžou, stačil nám neoficiální obřad před přáteli a rodinou. Registrovat jsme se nechtěly, protože registrace nám nedává téměř nic. Jenže pak přišla korona a to nás donutilo jít to na úřad podepsat. Cestovaly jsme často se synem na Slovensko a zpátky do Prahy, pravidla pro přejezd hranic se pořád měnila, a chtěly jsme mít v ruce aspoň nějaký papír, že jsme rodina.

Jste matkami miminka. Jak jste se rozhodovaly, která z vás bude tou biologickou a jak jste řešily otce?

Přítelkyně je o pár let starší, takže kdo bude první rodit, bylo jasné. A druhé dítě nám, doufám, časem porodím já. Jak jsme řešily otce, si s dovolením nechám pro sebe, je to soukromá věc.

Co vlastně tvoje přítelkyně dělá?

Je už patnáct let novinářka. Psala zpravodajství do novin, pak točila reportáže pro televizi a teď si užívá mateřskou dovolenou.

Jak s dítětem zvládáš pracovní povinnosti, včetně zkoušek na muzikál Bratři, který se teď chystá?

Doma je moje žena, ale já jsem s nimi díky pandemii mohla být skoro rok každý den. To bylo super. Teď, když se pořádně rozjelo oprašování starších představení a zkoušení nových, jako je právě muzikál Bratři v Divadle Na Fidlovačce, nejsem téměř doma a je to velká změna pro všechny. Ale užívám si, že kultura znovu žije, a že mám tuhle krásnou práci. A doma si společně užíváme každou volnou chvilku.

Nenašla sis během pandemie jinou práci než zpěv a herectví kvůli finanční stránce?

Během korony jsem měla několik brigád, dělala jsem na recepci v nahrávacím studiu a také jsem třeba hlídala několik malých dětí. Měla jsem štěstí i na nějaké natáčení, ale dost mi pomohla i podpora pro OSVČ od státu. Moje žena byla na mateřské, takže jsme to nějak zvládly. Ale jsem ráda, že zase můžu pracovat. ■