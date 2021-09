Zdiskreditovaný Český slavík se vrací! Tohle je nová soška pro nástupce Karla Gotta

Karel Janeček Super.cz

"Když se před pár lety stal problém kvůli hlasování, říkal jsem si, jak to je hloupé, že se používá špatný hlasovací systém, a kvůli tomu může nastat takový průšvih. Že se zničí něco, co má hodnotu a tradici," řekl Super.cz Janeček, který má svůj vlastní systém hlasování a nic podobného už prý nehrozí.

"Máme systém D21, díky kterému se to nikdy nestane. Je to moje metoda. Je to volební systém, který funguje na bázi efektu více hlasů. Když bude například prezidentská volba, každý volič by měl dva i tři hlasy. A to je to klíčové. Kandidát, který chce vyhrát, musí být schopen oslovit celou společnost, nejen svoji skupinu voličů," vysvětloval Janeček.

Změn ale bude mnohem víc. "Přidáváme kategorii pro mladé a název se mění na modernější Český slavík 21. Nová soška je nádherná, symbolická, obsahuje sílu matematiky. Změn bude hodně," dodal Karel Janeček.

Sošku vytvořila designérka Viktorie Beldová, autorka koruny pro kambodžského krále.

Galavečer předávání cen z Hudebního divadla v Karlíně v přímém přenosu odvysílá 19. listopadu televize Nova. Moderovat ho bude Aleš Háma (48) a Ondřej Soukup (70).

Nyní ještě Janeček, coby matematik, bojuje s časem. "Já bych chtěl, aby Slavík začínal například 19:21. Máte ale pravdu, budu muset učinit kompromis, kvůli mně asi zprávy na Nově nezruší, takže 20:21. To by byl také skvělý čas," dodal s úsměvem. ■