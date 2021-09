Dcera Františka Janečka za rok vyrostla o dvacet centimetrů a září na jevišti! Takhle jí to slušelo na očekávané premiéře

František Janeček s dcerou Super.cz

Dcera Františka Janečka (77) Emily Ann byla jednou z hvězd očekávané muzikálové premiéry Robinson Crusoe. V publiku měla samozřejmě oba rodiče. Producent Janeček byl z výkonu Emilky nadšený. " Jsem na ni velmi pyšný, je bezvadná. Zvládla to levou zadní. Mám z ní velikou radost. Taky je to můj miláček," řekl Super.cz Janeček.

Emily roste do krásy a také do výšky. Vypadá to, že svého otce brzy přeroste. "Vyrostla jsem za poslední rok o dvacet centimetrů," pochlubila se nám.

Emily Ann září na divadelních prknech, svoji budoucnost ale vidí jinde. Chtěla by být veterinářkou. "Moc jsem si to užila, je to moc hezký muzikál. Zpívání bych se asi věnovat nechtěla, spíš bych chtěla být veterinářkou," prozradila.

František Janeček jí rád podpoří ve všem, co si sama vybere. "Já bych ji nikdy do ničeho nenutil. Taky chtěla být malířka, uvidíme časem, jak se to vyvine. Já budu poslední, který jí bude do něčeho nutit. Je to otázka dalších let, co se jí bude líbit a pro co se rozhodne. Ale lépe je být dobrou veterinářkou než průběhnou zpěvačkou," dodal s úsměvem. ■