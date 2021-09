Po sexuální scéně s kolegou tři dny mlčel. Moje paní mě nechala, že se snad vzpamatuju, popsal herec

Luboš Veselý Video: Prima FTV

Šlo o minisérii České televize Herec s Janem Cinou v hlavní roli Standy Láníka.

„Měl bych takové scény zvažovat, ale vzniklo to tak, že mi zavolal režisér Bebjak, že má pro mě hezkou roli, a protože jsem s ním už dělal a byla to hezká práce, řekl jsem mu rovnou, že to beru. Pak mi volal manažer, že přečetl scénář a na penězích se domluvili, tak říkám, že výborný,“ popsal Veselý v show 7 pádů Honzy Dědka, kterou Prima uvede v úterý večer.

Když mu pak manažer řekl, co ho čeká, znejistěl. „Ptal se mě, jestli jsem to už četl, a protože jsem řekl, že ne, informoval mě, že tam mám nějakou lupačku, to je brněnský výraz pro sexuální scénu. A že to je s chlapem a že je tam všechno. Bez dubléra, všechno my.“

Už slíbenou práci ale nechtěl odříct, přestože ještě neměl podepsanou smlouvu. Chtěl zkrátka dodržet slovo. Což se také stalo.

„Po natáčení jsem doma tři dny nemluvil, paní mě nechala, že se snad vzpamatuju,“ dodal s tím, že poté se vše v sexuálním životě vrátilo do normálu. „Ano, pravidelný sex,“ usmíval se. ■