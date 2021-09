První ukázka z pokračování Sexu ve městě: Božský a Carrie vypadají stále zamilovaně

Carrie a Božský v pokračování Sexu ve městě Profimedia.cz

Carrie a Božský zase spolu a pořád zamilovaní jako na začátku. Seriál Just Like That, který navazuje na oblíbený Sex ve městě, vypustil do světa první ukázku.

V opravdu krátkém videu se ukazují jak hlavní tři protagonistky - Carrie, Miranda a Charlotte v nádherných outfitech a hned poté následuje záběr na Sarah Jessicu Parker (56) a Chrise Notha a jejich laškování v kuchyni.

Tři hlavní postavy se vrací do ulic New Yorku už ne jako třicátnice, ale padesátnice, tudíž i děj bude spojený s problémy v tomto věku. A jak se seriál vyrovná s absencí čtvrté hlavní postavy Samanthy? Na to odpověděl šéf obsahu stanice HBO Max Casey Bloyds: „Jako v reálném životě do vašeho života lidé přicházejí, ale i odcházejí. Některá přátelství zeslábnou a objeví se nová. Takže si myslím, že to vše jen svědčí o skutečných fázích v životě. Přátele, které máš, když je ti 30 už někdy nemáš, když ti je 50.“

Desetidílné pokračování začala televizní stanice natáčet na jaře. Sex ve městě v minulosti získal desítky cen včetně sedmi sošek Emmy a osmi Zlatých glóbů. ■