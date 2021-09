Štěpán Kozub v epesním župánku: Ve filmu Zbožňovaný má za milenku tuhle sexy blondýnku

Štěpán Kozub Video: MOJO Film

Vycházející ostravská kometa Štěpán hraje pozérského houslistu, který je naprosto přesvědčený o své hudební genialitě (a tak dobře jako on housle prý nikdo nikdy nedržel). Ve Zbožňovaném je zároveň i partnerem filmové dcery Jiřího Bartošky, kterou ztvárňuje Petra Hřebíčková (42).

Scéna, v níž má roztomilý župánek, následuje po té, kdy Hřebíčková dotelefonuje se svou matkou (Zuzana Kronerová), poníženou 38 let trvající nevěrou svého muže, proto postava Kozuba navrhuje, že matce své milované zahraje Chopina. Na vtipnou ukázku z filmu se podívejte ve videu.

„Hudbu cítím, rytmus v sobě mám… Nástroj ale neovládám. Musel jsem navštěvovat hodiny houslí, což pro mě bylo pekelné, protože je to velmi složité. Měl jsem hodin opravdu jen pár, takže jsme se z toho museli filmově vylhat. Ale naučil jsem se housle aspoň pořádně držet,“ pochlubil se již dříve Super.cz.

Hořkosladká komedie o zklamání, lásce a možná i o odpuštění vypráví příběh všemi obdivovaného pediatra na malém městečku, který má milující a pečující manželku, ale i 38 let trvající milenecký vztah s kolegyní. A bude za to řádně potrestaný. Příběh se částečně opírá o život dědečka scenáristy a režiséra Petra Kolečka (37) (Most!), který je už jakýmsi dvorním autorem Štěpána Kozuba (ten se objevil už v seriálech Lajna a sKORO NA mizině podle Kolečkových scénářů). Film do kin vstupuje ve čtvrtek 23. září. ■