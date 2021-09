Karel Voříšek zhubnul 25 kilo: Jak se mu daří váhu držet?

Karel Voříšek Super.cz

Před časem šel do sebe a zhubnul pětadvacet kilo. Moderátor Karel Voříšek (57) neusnul na vavřínech a dobře ví, že nejde jen o to shodit, ale také si váhu udržet. "Před kameru v plavkách bych si ale netroufl," smál se.

S partnerem milují cesty do exotických zemí, letos si ale museli nechat zajít chuť. Nejdál se podívali na Madeiru. "Doba už je taková, že člověk musí brát to, co je po ruce. Na Madeiře už jsme byli podruhé a je fakt krásná. A je fakt, že kdybychom se pořád vrhali do těch dálek do Asie, Indie nebo Japonska, neobjevili bychom krásné kouty nejen u nás, ale i po Evropě," míní.

O svém životním stylu včetně rad, jak si držet váhu, napsal Karel i knihu Štěstí se dá naučit aneb Můj život bez strachu a bez rohlíků. "Tam to popisuji stejně jako v té další Žij teď, která je inspirovaná ajurvédou. Všechno je to v hlavě, strava je osmdesát procent váhy. Snažím se neomezovat, ale třeba z rautu si sice dám chlebíček, ale z veky oberu jenom vršek," vysvětluje. ■