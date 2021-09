Na Sardinii se zamilovala do psa a přivezla si ho domů. Daniela Šinkorová svěřila, kolik to stálo. Zchudla jsem, říká

Daniela Šinkorová Super.cz

Ale přece jen jsme se zeptali: co je pro herečku u chlapa nejdůležitější?

"Charisma. Něco navíc. Aby byl vtipný, chytrý a vzdělaný. A abych věděla, že se o mě dokáže postarat, umí mi udělat zázemí, zastane se mě a třeba se kvůli mně i popere," prozradila svoje priority a v našem videu svěřila i to, co je schopná partnerovi nabídnout kromě lásky ona sama.

Lásku ovšem momentálně rozdává hlavně Mimi. "Ujala jsem se jí a docela jsem kvůli tomu zchudla. Je docela drahé všechno, co je pro převoz nutné, zaplatit. Museli jsme pořídit vakcinaci, čipy, pas. Vyšlo to asi na 400 euro. Navíc je to docela dlouhý proces, na všechny ty papíry jsem čekala měsíc. Nemohli jsme kvůli ní domů ani letět, ale jeli jsme celý den lodí a pak autem," vyprávěla nám.

"Ale stálo to za to. Naplňuje mě to obrovským štěstím a láskou. A když nám dovolí pracovat, tak si peníze zase vydělám," uzavřela. ■