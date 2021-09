Dojemné vyznání pod hvězdnou oblohou. Fešák Kadri ze Svateb se před Andreou vyznal ze svých citů

Svatba na první pohled - Kadri promluvil o své rodině. Video: TV Nova

Oba dva byli z ráje na zemi nadšeni, a tak nic nebránilo jejich bližšímu seznámení. Během posezení u hvězdné oblohy přitom došlo i na vážná témata. Poštovní doručovatel Kadri promluvil o tom, co pro něj znamená rodina. Jeho dojemná slova se Andree musela zalíbit.

Svatba na první pohled - Kadri a Andrea

TV Nova

„Pro mě je největší hvězdou v životě moje máma samozřejmě, táta onemocněl, mamka v tu dobu přišla o práci, najednou bez práce, tři děti na krku, nemocnej manžel...,“ rozpovídal se.

A Andrea ho utěšovala. „To pro ni musel být masakr, to je skoro na zhroucení,“ chápala ho. Kadri by přesně takovou hvězdu chtěl najít u svého protějšku. „Když byl táta zdravej, tak všechno, co dělali, tak dělali pro nás. Rodiče jsou ta největší hvězda a já si přeji, aby člověk, kterého jsem si vzal, takže ty, byl mou největší hvězdou,“ vyznal se Kadri při pohledu na hvězdou oblohu. ■