Po synovi čeká dvojčata: Takhle hvězda modelingu reagovala, když se dozvěděla pohlaví dětí

Ashley Graham Profimedia.cz

Manželé vychovávají syna Isaaca, ke kterému teď přibydou další dva kluci. Rodiče nevěřili svým uším, když se zprávu o pohlaví dětí dozvěděli.

„Tohle je penis? A tady holčička?“ ptala se modelka na ultrazvuku, lékařka ji ale vyvedla z omylu. „To si ze mě děláte srandu?! Myslíte to vážně? My budeme mít tři kluky,“ začala se Ashley řehtat. Její muž jen opakoval, jestli to náhodou není fór...

Oba jsou samozřejmě rádi a těší na další životní kapitolu. První syn se jim narodil v lednu 2020, zprávu o druhém těhotenství manželé zveřejnili letos v červenci. ■