Český Belmondo utajil svatbu s matkou svého druhého dítěte. Podívejte se, jak jim to spolu sluší

Martin Kraus Michaela Feuereislová

Samotný obřad proběhl 8. dubna pod širým nebem. Stejně jako ženich, tak i nevěsta, povoláním veterinářka, jsou milovníci přírody a chtěli mít svatbu venku. „Odehrálo se to na louce, byla strašná zima, foukal vítr, ale my jsem si to i tak užili,“ svěřil se Super.cz herec, na jehož obřadu nechyběli důležití rodinní příslušníci, a hlavně jeho děti.

Svatba byla vlastně vyvrcholením dětské lásky. „Známe se strašně dlouho, prakticky od dětství,“ řekl nám.

Ještě před svatbou si Martin a Petra stihli pořídit potomka. „Jsme spolu už opravdu dlouho. Máme spolu tříletou Andulku,“ odhalil doposud neznámou informaci Kraus. Doposud média mylně označovala, že matkou jeho druhé dcery je hercova předchozí partnerka Klára, se kterou má syna Filipa (7). „Neproběhlo to v médiích, nechtěl jsem, aby se to řešilo. Teď jsem se ale rozhodl to posunout do světa,“ vysvětlil Super.cz svůj postoj herec přezdívaný český Belmondo.

Fanynky budou mít šanci Martina vídat častěji. Objevuje se ve dvou nových projektech. „Naskočil jsem do seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde hraju komisaře Libora,“ prozradil Martin a promluvil i o svém druhém projektu, na kterém se podílí se svým bratrem, hercem vinohradského divadla Ondřejem Krausem. „Natáčíme cestopis pro Českou televizi s názvem. Českem na koňském hřbetu. Ukazujeme divákům krásy Čech a Moravy a hlavně koňské sporty. U koní jsme byli totiž s bráchou odkojeni.“ ■