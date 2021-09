Jen v podprsenkách na večeři? Rita Ora a herečka Ashley Benson chtějí být sexy za každé situace

Rita Ora s Ashley Benson na večeři dorazily v podprsenkách Video: Profimedia.cz

Minulý týden si vyrazily na týden módy v New Yorku a ve městě se ještě chvilku zdržely, aby společně vyrazily na večeři. Zpěvačka Rita Ora (30) a herečka Ashley Benson dorazily do restaurace nalehko.

Dámy zvolily opravdu sexy outfity. Rita měla podprsenku našitou k průhlednému korzetu, zato Ashley měla jen černou podprsenku, přes kterou ovšem přehodila koženou bundu a ladící kalhoty. Není to poprvé, co tyto dvě trávily čas spolu, od chvíle, kdy se Rita přesunula do Ameriky. Ashley byla také jedním z hostů na oslavě narozenin Taiky Waititiho, který už pár měsíc tvoří s Ritou pár.

Ashley Benson si jistě pamatujete z úspěšného seriálu Prolhané krásky, a také byla téměř dva roky partnerkou modelky Cary Delevingne (29). ■