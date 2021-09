Je jim přes 40 a poprvé se viděli až před oltářem. Podívejte se na další pár ze svatební reality show

Roman a Andrea Foto: TV Nova

Sympatickou čtyřicátnici přivedla do neotřelého pořadu zvědavost „vědomí, že přeci někde musí existovat někdo, s kým by to prostě klapnout mohlo“. To Roman se na výběr své životní partnerky díval pragmaticky.

Zaujala ho možnost „řekněme profesionálního způsobu výběru potencionálního partnera“. Pár působil na první pohled moc mile a ve svatebním jim to opravdu slušelo. Zda ale experti vybrali dobře a dvojice se do sebe zamiluje, ukáže až čas.

Manželé čeká zatěžkávací zkouška na svatební cestě a poté u společného bydlení. Pak se rozhodnou, zda spolu chtějí zůstat, nebo řeknou expertům, že se ve výběru ideálního protějšku sekli. ■