Pro svou lásku musel oželet pár oblíbených outfitů: Andrea Bezděková udělala v šatníku Marka Lambory čistku

Andrea Bezděková Super.cz

Andrea Bezděková (26) byla hostem přehlídky večerních šatů návrhářky Zuzany Kubíčkové. Akce se uskutečnila pod širým nebem v jedné z ulic na pražské Letné, kterou má modelka za rohem svého domu, a tak si s přípravami velkou hlavu nedělala, vyběhla v tom, co skříň dala. I bez zásahu stylisty jí to moc slušelo a v černých mini šatech byla sexy. Co na její styl říká přítel Marek Lambora (26) a v čem ji má nejradši?

„Marek to asi nikdy neřešil, on má rád, jak se oblíkám. Potěší mě, že mi polichotí, že mi to sluší, ale že by přišel do skříně, vytáhnul nějaké šaty a řekl: 'Ty si dneska vezmeš, ty jsou moje nejoblíbenější', tak to nedělá. On má rád můj styl,“ prozradila Super.cz brunetka.

Naopak Andrea už provedla v šatníku své lásky čistku. „Je pravda, že já mu do toho docela fušuju, takže je to lehce nevyrovnané. Vyřadili jsme hned několik věcí. Už jsou pryč, k nedohledání,“ směje se.

Nedávno se také vrátila z velmi krátké dovolené, kterou absolvovala s kamarádkou a herečkou Denisou Pfauserovou (32). Výlet hned ze začátku doprovázely peripetie.

„Bylo to strašně spontánní, dokonce tak, že jsme to musely uskutečnit na dvakrát. Trošku nás překvapila pravidla novodobého lítání, takže nám první letadlo uletělo,“ přiznává. Jako dobrodruh se ale nebrání dalším podobným akcím. „Jsem otevřená všemu spontánnímu, takže se něco může ještě klidně opakovat,“ dodává. ■