Slovenská tatérka patří ke světové špičce, slavní ji milují: Můj ceník začíná na 3000 dolarech, říká

Ivana Beláková Super.cz

Mezi její klientelu patří například rapper Lil Wayne, zpěvák Chris Brown, zpěvačka Rita Ora (30), členové skupiny Migos, nebo bývalá pornostar Mia Khalifa. Ivana v rozhovoru pro Super.cz prozradila, v jaké cenové relaci se pohybují částky za její tetování.

„Můj ceník začíná na 3000 dolarech (v přepočtu cca 65000 Kč). Takže, když si chce někdo u mě udělat objednávku, tuto částku zaplatí, i když jde o něco malého. Cena samozřejmě roste, když s tím člověkem strávím 4 nebo 5 hodin,“ svěřila nám sympatická tatérka, která nyní žije v Los Angeles.

S tetováním začala na hranici dospělosti a vypracovala se mezi ty nejlepší v oboru. Přestože je zvyklá na VIP klientelu, dveře má u ní otevřené každý zákazník. „Když jsem z Miami oznámila, že letím na Slovensko, byla jsem vybookovaná za půl hodiny,“ říká.

Jsou ale jisté výjimky. „Nedělám předělávky tetování, to odmítám stále. Jakmile na kůži už něco je, tak na to nemůžu dát svoje originální umění. Musela bych pracovat s tím, co už tam je, a to by znamenalo omezení,“ vysvětluje. „Dále bych odmítla rasistické motivy nebo něco, s čím nesouhlasím a co se mi nelíbí. V takovém případě by mi bylo jedno, kolik by člověk zaplatil,“ dodává Ivana Beláková. ■