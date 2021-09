Chtěli byste takovou pomocnici doma? Tereza Kerndlová předvedla dokonalé tělo v plavkách

Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

„Je to vtipné a zároveň to může vyznít i povrchně, když řeknu, a to upřímně, že se svým mužem jsme už věnovali pět měsíců nepřetržité práce na novému domu. Ale je to fakt a není to nic přemrštěného, je to zkrátka realita,“ svěřila se Super.cz nedávno zpěvačka, která už je zpět doma.

Ani tady nepřestává odhalovat své dokonalé tělo. Naposledy ho dala na odiv při sekání trávy na pozemku svých rodičů, kteří bydlí na Moravě. A nutno říct, že takovou pomocnici by chtěl do domu každý. Tereza na sekačku naskočila jen v bikinách. A nezapomněla ani módní doplňky jako šátek s sluneční brýle. ■