Dva měsíce po porodu opět na jevišti: Známá zpěvačka se po narození dcerky pustila do práce a takhle jí to sluší

Elis Ochmanová Super.cz

„Je to nádhera, hlavně poté strašně dlouhé době, co se nehrálo a byla divadla zavřená,“ svěřila se po premiéře muzikálu Robinson Crusoe zpěvačka. „Mohla jsem si v té pauze ale dovolit odnosit miminko, odrodit a stihnout premiéru,“ řekla s úsměvem Elis.

„Je to přesně dva měsíce, myslím, že to je brzo, ale není to tak hrozné, jako kdybychom začali zkoušet od začátku, to většinou trvá strašně dlouho. Teď byly jen oprašovačky. Takže si myslím, že to víkendové hraní nebude tak hrozné,“ řekla nám zpěvačka po premiéře s tím, že roli maminky si naprosto užívá. „Moc si to užívám a malá je strašně hodné miminko,“ dodala Elis. ■