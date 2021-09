Už dva týdny je Karolína Kurková mimo domov bez dětí! Mateřské mléko své čtyřměsíční dceři do Ameriky posílá

Kurková Karolína Super.cz

Karolína stále kojí. Jak to nyní dělá? "Mléko posíláme do Ameriky přepravní společností. Je to náročnější, ale jde to," řekla Super.cz Kurková.

Karolína do Evropy cestovat může, je očkovaná, její rodina kvůli americkým úřadům do ní ale stále nemůže.

Kurková sama je očkovaná a covid dokonce prodělala. "Celá rodina jsme měli covid, já onemocněla během těhotenství. Byla jsem tehdy v sedmém měsíci. Věděla jsem, že jsem máma a musím fungovat. Nemohla jsem si dovolit ležet v posteli. Všechno bylo v pořádku, nikdo jsme neměli velké reakce, dali jsme to," dodala Kurková. ■