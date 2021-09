Dojatá Ivana Gottová vystoupila po dvou letech na veřejnosti. Podívejte se, jak jí to slušelo

Ivana Gottová a Olga Špátová Foto: Marek Pátek / CNC / Profimedia

Samotná Ivana Gottová si předpremiéru nenechala ujít a poprvé po dvou letech vystoupila na veřejnosti, když společně s tvůrci dokumentu v čele s Olgou Špátovou snímek uvedla.

„Říkala jsem si, že by si to Karel přál, abych na to pódium vyšla a promluvila. Už jsou to dva roky, co jsem se nikde neobjevila. Je pravda, že jsme film viděli už mnohokrát a poprvé ho vidět takhle s diváky byl silný emociální zážitek a jsem ráda, že jsem tady v Plzni, v jeho rodném městě,“ řekla v pořadu Showtime Gottová, jež byla stejně jako Olga Špátová ráda, že se diváci i smáli.

„Smáli se přesně tam, kde jsme si s Olgou myslely, že se smát budou, za to by byl Karel rád,“ dodala dojatá Gottová, jež nebude chybět ani na slavnostní premiéře, která se koná 5. října.

„Budu na premiéře. Doufám, že v lidech Karel zůstane napořád, stejně jako v našich srdcích, a že na něj budou vzpomínat s láskou,“ uzavřela. ■