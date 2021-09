Tereza Maxová nás nechala nahlédnout do rodinného alba: Některé fotky vidí veřejnost poprvé

Fotky ze soukromí Terezy Maxové Foto: Super.cz/archiv T. Maxové

„Nechtěla jsem autobiografickou knížku, spíš klipovitý cestopis a coffee table book. Byla to taková moje psychoterapie a někdy se těžko dávaly emoce na papír. A tak jsem po dvaceti letech poprvé otevřela ručně psané deníky, kde jsem si každý den poctivě zapisovala, co dělám, kde jsem a jak se cítím – vždy velmi stručně a výstižně, ale bez obalu. Díky tomu, jsem se dokázala zpátky vžít do té mladé, částečně naivní holky, která do všeho šla bezhlavě a uměla si užít na plno všechny své vzestupy a pády,“ svěřila se Super.cz.

O fotky neměla modelka nouzi. „Mamka měla obrovskou zásobu časopisů a já spoustu fotek z cest z foťáků na jedno použití. Byl to takový osobní dárek sama sobě ke svým narozeninám,“ říká Tereza s tím, že je zároveň ráda, že může fanouškům nabídkou něco ze své osobní historie.

Čtenáře nechá nahlédnout do dětství v socialistickém Československu, do své modelingové éry v 90. letech i do aktivit ohledně nadace.

"To vše doplněno o fotografie z mého soukromého archívu, které ještě nikdy nebyly publikovány. Je to můj pohled na svět i vhled do mého světa, ve kterým jsem vyrůstala a kde žiju,“ dodala Maxová, která se s námi podělila o několik archivních snímků, které se v knize objeví. ■