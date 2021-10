Legendární televizní hlasatelka (✝77) a její osudové rány: Stopka od komunistů, smrt manžela i tři autonehody

Milena Vostřáková Foto: Petr Bělka / CNC / Profimedia

Od počátků vysílání byly s Československou a posléze Českou televizí spojeny hlasatelky – půvabné, kultivované dámy, které každý večer vstupovaly do tuzemských domácností, a provázely diváky programem. Na obrazovkách se jich až do roku 2005, kdy byla jejich pozice zrušena, vystřídalo velké množství. Mnohé z nich se staly celebritami a obdivovanými ikonami, které udávaly krok v módě – divačky se podle nich tehdy líčily, česaly i oblékaly.

Celebrita s velkým C

Mimořádně populární byla Milena Vostřáková (2. 3. 1934 – 7. 7. 2011), která do televize nastoupila v roce 1957 a v 60. letech se stala jednou z jejích nejoblíbenějších tváří. Zcela logicky byla zvána i na prestižní společenské akce a uváděla televizní pořady, které se těšily velkému diváckému zájmu, např. koncerty pro Intervizi a Eurovizi. Byla nejen úspěšná a krásná, ale stejně jako mnohé její kolegyně se stala i velkým vzorem pro obě pohlaví. Ženy se jí chtěly podobat, muži jí padali k nohám. Ona ale byla šťastně provdaná za režiséra Miloslava Zachatu (✝45), se kterým měla dceru Annu.

Zájem o ni projevili i filmaři. Svůj debut na stříbrném plátně si Vostřáková odbyla v roce 1959 v psychologickém dramatu Jiřího Krejčíka (✝95) Probuzení. O pět let později se objevila v komedii Františka Filipa (✝90) Tři chlapi po roce.

Už začalo „přituhovat“

Léta plná úspěchů skončila v roce 1969. Vostřáková totiž po vítězném hokejovém zápase čs. hokejistů s mužstvem Sovětského svazu na mistrovství světa divákům oznámila, že normálně pije čaj, ale teď si připije vínem, protože jde o vítězství nejen sportovní, ale i morální. A hned byl oheň na střeše. Svým výrokem prý vyvolala protisovětské vášně.

Ze zámku do podzámčí

Postih na sebe nenechal dlouho čekat. Vostřáková dostala totální zákaz vystupovat nejen v televizi, ale i kdekoliv jinde. Nesměla moderovat ani taneční zábavy a plesy na venkově. Ve stejné době jí předčasně zemřel manžel, který onemocněl leukémií.

Zůstala sama s malou dcerou, bez peněz a bez práce. Ze známé a populární televizní hvězdy se stala asistentka scény, která hercům vařila kávu, sháněla jim ramínka na šaty, nebo chodila pro účinkující do vrátnice.

Málem přišla o nohu

A jako by to všechno nestačilo. Oblíbené hlasatelce, která se musela vyrovnávat nejen s odchodem milovaného muže a ztrátou místa, zkomplikovaly život i tři vážné autonehody. Při jedné z nich si rozdrtila kotník a prognóza byla děsivá: „Původně jsem měla do konce života chodit o berlích,“ zmínila později Vostřáková, která se s nemocnou nohou léčila rok a půl. Nakonec se však všechno pomalu začalo obracet k lepšímu.

Sympatická dáma začala konferovat program Milana Chladila (✝53) a Yvetty Simonové (92) a v roce 1984 se také znovu provdala za scenáristu a dramaturga Jiřího Blažka (✝86).

Smrt přišla náhle

Po listopadu 1989 ji režisér Milan Šteindler (64) obsadil do televizního filmu Maestro. A nakonec se mohla vrátit i na obrazovku. Časem ale přešla do rozhlasu, a kromě toho uváděla kulturní akce či módní přehlídky. S bývalými kolegyněmi z televize připravovala zase oblíbené stolní kalendáře s recepty známých osobností. Milena Vostřáková byla stále plná života, zachovávala si jedinečný esprit a činorodost. Také věk by jí hádal jen málokdo. Zpráva o jejím nečekaném úmrtí proto všechny zaskočila. Letos v létě od něj uplynulo deset let. ■