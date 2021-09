Šikanovaná učitelka z Obecné školy i Eliška z Vratných lahví. Daniela Kolářová slaví 75

Daniela Kolářová Michaela Feuereislová

Jedna z našich nejoblíbenějších hereček objevila kouzlo divadelních prken v devíti letech, kdy poprvé stanula na jevišti karlovarské scény v pohádce Císařovy nové šaty. V první půlce představení hrála kuchtíka zámecké kuchyně, ve druhé dívenku, která křičí, že císař pán je nahý. A právě tehdy se Daniela Kolářová (75) do divadla zamilovala, ale rozhodnutí o tom, že půjde studovat DAMU, padlo až na střední škole. Naštěstí ji přijali hned napoprvé. Jinak by šla na knihovnickou školu a my bychom byli ochuzeni o její talent a skvělé herecké výkony.