Koketka s jiskrou v oku hledá pod dohledem Pohlreicha přísného muže. Značka: Neuděláme si nějakou fotku?

První večeře: Olga a Vojtěch Video: FTV Prima

A zatímco Olga ví přesně, co chce, mladší Vojta nemá moc očekávání. Do soutěže se přihlásil z hecu na popud kamarádů.

„Můj partner by měl být chlap, takže zodpovědný a přísný. Je potřeba, aby si sem tam řekl svoje slovo,“ říká koketka s jiskrou v oku, jak ji ohodnotil personál Pohlreichovy restaurace. A přidá i historku o tom, jak se s bývalým přítelem, k nelibosti sousedů, hádali.

„Doma to byla trošičku Itálie. Nehádali jsme se každý den, ale když jsme se začali hádat, tak to stálo za to. Sousedi moc spokojení nebyli,“ smála se u stolu.

Také na sebe prozradila, že ráda chodí do přírody na procházky a také se ráda fotí. „Neuděláme si spolu nějakou fotku?“ vyzvala Vojtu. Jak jejich rande probíhalo, se podívejte na videu. Prima díl odvysílá v pondělí. ■