Mám dítě snů. Naomi Campbell poprvé promluvila o dcerce, jíž se dočkala v 50 letech

Naomi Campbell Profimedia.cz

Nyní modelka o mateřské roli poprvé více promluvila. „Mám opravdu štěstí, myslím, že mám dítě snů. Je úžasná. Už teď je nezávislá, je chytrá, spí dvanáct hodin. Je to hodná holčička,“ pootevřela dveře do svého soukromí prostřednictvím stanice BBC. Už dříve modelka také naznačila, že není single, kdo je její partner, ale neprozradila.

Campbell byla nedávno jmenovaná globální ambasadorkou charitativní organizace The Queen's Commonwealth Trust, jejíž patronkou je britská královna. Ve zmíněném interview tak došlo i na téma vztahů bratrů Williama a Harryho. Naomi odpovídala obezřetně.

Uvedla, že je smutné a že ji i za princeznu Dianu mrzí, že princové nemají dobré vztahy. „Z pohledu matky je to to poslední, co pro své chlapce chcete. (Diana) Už tu s námi není. Ale je to její odkaz, její dva kluci. A tohle vidět nechcete,“ řekla Campbell s tím, že více se k tématu vyjadřovat nebude. ■