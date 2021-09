Dceru Andrea Pomeje neukazuje a nebere do společnosti: Už má řeči, že není nikde vidět, směje se dýdžejka

Andrea Pomeje s partnerem

Dlouho očekávanou premiéru muzikálu Robinson Crusoe si nenechala ujít ani Andrea Pomeje (33) s přítelem Petrem. Do společnosti vyrazili i tentokrát ve dvou. Dceru Aničku (8) hlídali Petrovi rodiče. Dýdžejka ji zatím stále nechce ze spousty důvodů ukazovat na sociálních sítích a na akcích. To se ale možná brzo změní.

„Anička je u Péťových rodičů, tam má tak trochu druhý domov. Teď jak to vše začalo, tak toho máme opravdu hodně. Je tam šťastná, je kousíček od domova,“ svěřila se Andrea s tím, že mají domek jen kousek od domu Petrových rodičů.

Do společnosti dceru Aničku, kterou má se zesnulým hercem a producentem Jiřím Pomeje (✝54), zatím do společnosti brát nechce. „Zatím ne, my si to dokážeme užít i sami spolu. Dělám to účelně, je to ještě prcek a nemá z toho rozum, ale už má trošičku řeči, že nikde není vidět, ale ona si to vybere, až bude větší,“ svěřila se Super.cz Andrea s tím, že to určitě bude dřív než v jejích patnácti.

„Myslím si, že to přijde dřív. Děti mají vše v merku a Péťova maminka má instagram a moje dítě ví všechno, co děláme na instagramu,“ řekla se smíchem Andrea, který si premiéru v Divadle Na Maninách užila. „Premiéry dlouho nebyly, teď si to vynahrazuji a je to krásný,“ dodala dýdžejka. ■