Zatraceně sexy Šárka Vaňková! Bez podprsenky zářila na dlouho očekávané premiéře

Šárka Vaňková Super.cz

"Mám k muzikálu velmi osobní vztah, proto jsem si pořídila takové šaty," řekla Super.cz Šárka, která v muzikálu hraje mladou Mary, lásku Robinsona Crusoea.

Premiéru si zahrála její alternace Marianna Polyaková. "Jsem moc ráda, že si dnešní večer můžu užít jako divák. Je to krásná podívaná od začátku do konce," usmála se Šárka, která do projektu nastoupila až v září, protože nemohla dříve zkoušet kvůli jiné práci.

Šárka si odvážné sexy šaty na premiéru vybrala v půjčovně. "Doufám, že nikde nic nevykoukne, ale myslím, že to bude v pořádku. Nemám obavy," usmívala se.

Vaňková, která se proslavila v soutěži SuperStar, do Prahy za prací dojíždí. Žije ve vesničce poblíž Pardubic. ■