Snědé opálení a vysoký rozparek: Sexy tanečnice Pavla Trávníčka ze StarDance předvedla dokonalé tělo v blyštivém modelu

Veronika Lálová a Pavel Trávníček Super.cz

„Vrátila jsem se ze Španělska, kam jsem odjela studovat flamenco. Je to jeden z nejtěžších tanců, které jsem vyzkoušela a vím, že je to na několik desítek let studia. Jsem ráda, že mám letos další výzvu vedle StarDance,“ svěřila se Super.cz Veronika.

Na tiskovce zářila v jednoznačně nejodvážnějších šatech. V blyštivém modelu s odhalenými zády a s vysokým rozparkem byla k nepřehlédnutí.

„Jsem šťastná, že mi tyto šaty vybrali. Tatiana Kovaříková je skvělá a vystihla můj styl. Miluju šaty a dámský styl a jsem ohromně šťastná. Doufám, že i na přenosech budeme spolu takhle spolupracovat. Já jsem prostě holka, co má ráda dámský styl. Šatičky a třpytky,“ řekla tanečnice, která také promluvila o trénování s Pavlem Trávníčkem (70).

„S Pavlem je to jiné, říkám, že v rámci možností to je tak, jak to je. Pavel se snaží a maká, co může. Já jsem měla nejmladšího účastníka, teď mám toho nejstaršího. Jsou momenty, kdy si říkáme, že je to náročné a nemůžeme dělat zvedačky, ale v sedmdesáti letech je obdivuhodné, co všechno zvládá,“ dodala Veronika. ■