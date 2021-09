Mám další ženy, no a co? Hvězda Slunečné (71) přiznala milenecké poměry v manželství

Václav Knop promluvil o své lásce k ženám Super.cz

"Mám volnost, můžu si jít s kým chci, kam chci. S manželkou jsme se takhle domluvili. Rozumně a inteligentně. Já jí dal taky volnost. Je to oboustranné. S manželkou spolu žijeme v jednom bytě, vše je mezi námi v pořádku," řekl Super.cz Václav Knop.

Jak sám říká, miluje ženy a chce si život užít naplno. "Mám rád ženy a je to na mně myslím občas i vidět. Nedělám si zábrany. Kolik mi zbývá let života? Za měsíc mi bude 72 let, takže pět, sedm, nebo deset? No tak sakra, si to užiju ještě," podotkl rozzářený herec a režisér muzikálu Robinson Crusoe.

Z premiéry muzikálu byl nadšený. Potěšilo ho přijetí diváků a ovace ve stoje. "Je to krásný, je to povolání, moje profese, pochopitelně za to beru peníze, ale to se s tím nedá srovnat. Ta pravá odměna je ten potlesk, ovace ve stoje. Když se to nepovede, i ty peníze zhořknou," dodal Knop. ■