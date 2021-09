Další adeptka na nejkrásnější holčičku šoubyznysu! Tříapůlletá dcera Dana Hůlky je neuvěřitelně roztomilá

Daniel Hůlka na premiéře muzikálu Robinson Crusoe Super.cz

"Užíval jsem si to moc. Jsem nadšený za sebe, je to krásný zpívání a hraní, nádherná role. Jsem šťastný za Zdeňka Hrubého (50), že se to konečně podařilo," řekl Super.cz Hůlka.

Před pěti lety sedm dní před premiérou muzikálu Robinson Crusoe zkrachovala bývalá producentka muzikálu, hledal se nový producent a když už se loni konečně chystala premiéra, přišel lockdown a s ním zavření divadel. "Před pěti lety jsme se těšili na premiéru, pak se děly ty věci, které se děly. Těšili jsme se, že to bude, a tak jsem šťastný, že je Robinson konečně na světě," doplnil Hůlka.

Na premiéře mu tleskala manželka Barbora, tchán Pavel a především tříapůlletá dcera Rozárka. Ta se během jedné z emotivních scén, kdy Miroslava Hraběte v roli Pátka zastřelí pirát, rozplakala a jen velmi těžce šla utišit.

"Rozárka se na Mirka hrozně těšila. Bylo jí hrozně líto, že ho zastřelili," říká Dan s tím, že i z jeviště nešlo pláč Rozárky neslyšet. Nesměl ale na sobě nechat nic znát. "Věděl jsem, že je tam s ní Barborka a tchán, tak jsem byl klidný, že ji ukonejší," doplnil.

Malá Rozárka je jeho věrnou kopií. Danovi je neuvěřitelně podobná. "Je to prostě moje dcera. Je to moje štěstí, je úžasná. Mám velkou kliku. Mám skvělou rodinu, jsem teď klidnej, šťastnej a spokojenej," dodal Hůlka. ■