Poprvé ve společnosti jako pan a paní Říbalovi. Moderátor a krásná Miss o svatbě a líbánkách: Došlo na malou rozepři

Moderátor Petr Říbal a bývalá finalistka České Miss Michaela Hávová, nyní Říbalová, vyrazili poprvé do společnosti jako manželský pár. V rozhovoru pro Super.cz zavzpomínali na veselku a prozradili, jak jim to ve svazku klape.

„Na svatbě nám vůbec nevyšlo počasí, pršelo od rána, takže jsme museli přesunout i obřad. Ale ve finále je to úplně jedno, protože tu svatbu a atmosféru dělají lidé. Bylo to skvělý, hrozně jsme si to užili. Pařili jsme do 5 do rána,“ svěřila nám novopečená paní Říbalová na přehlídce návrhářky Zuzany Kubíčkové.

Po svatbě následovaly romantické líbánky v Turecku, kde došlo i na první manželskou „rozepři“. „Kromě jedné hádky na svatební cestě, kdy šla spát Míša na balkon, protože jsem vypnul klimatizaci, jsme to přežili,“ práskl s humorem sobě vlastním Petr.

Zbytek dovolené už naštěstí proběhl bez komplikací a kromě romantiky si pár užil i adrenalinový zážitek v podobě paraglidingu. Každodenní dobrodružství bylo pro oba tak vyčerpávající, že na manželské povinnosti a třeba i pracování na miminku nezbyly síly.

„Nebyl čas, my jsme hodně cestovali. A já byla pořád na balkoně,“ rozesmála se blondýnka. „Míša byla hodně na balkoně, a když už jsme spali společně, tak jsme byli tak unavení, že jsme padli a spali,“ doplnil ji moderátor. ■