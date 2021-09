Právnička, skladatel i režisér. Podívejte se, kdo bude soutěžit o titul MasterChefa

Šestnáct amatérských kuchařů, kteří se utkají o titul MasterChefa. Foto: TV Nova

K plotně se postaví právnička Jana, specialista prodeje Filip, baristka Kristýna, account manažerka Veronika, stavbyvedoucí Marian, cyklista Tomáš, eventový manažer Paolo, ale také řezník Petr, designér nábytku Zdeněk, spolumajitelka cestovní kanceláře Jitka, studentka Sabina, nákupčí Michaela nebo podnikatelka Martina.

Zastoupení mezi soutěžícími má i hudební byznys. Svou dovednost v kuchyni předvede skladatel scénické hudby Jakub, violoncellistka Petra nebo muzikant a režisér Givinar, známý z projektů Peter Pan Complex a Kapitán Demo.

Dohlížet a hodnotit budou opět Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt, z nichž každý bude mít svůj tým. Nejpočetnější skupinu, šest lidí, si pod svá křídla vzal Forejt. Soutěžící si porotci vybírali už během castingů.

„Nechci, aby to diváci chápali tak, že teď mezi mnou, Honzou a Přemkem vznikne nějaká bojová nálada. Všem třem nám jde o stejnou věc, a to vybrat toho nejlepšího kuchaře mezi všemi. A ten se na konci téhle show stane novým MasterChefem. Zpočátku je to samozřejmě rozděleno do tří týmů, ale na konci bude jen jeden vítěz,“ upřesnil Kašpárek.

Samotné kuchařské výzvy, které na soutěžící čekají, mají reflektovat gastronomické trendy jako zero waste, lokální suroviny nebo veganskou kuchyni. ■