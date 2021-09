Geny zafungovaly na sto procent: Miluška Bittnerová má doma malou extrovertku

Miluše Bittnerová Super.cz

Jsou to dva roky, co se herečka Miluška Bittnerová (43) stala maminkou. Novou životní roli s dcerkou Betynkou si naprosto užívá. Nyní se už vrátila do práce, ale jen tak, aby se neokrádala o vzácné mateřské chvíle.

„Je to těžké, těžší, než jsem si myslela. Pomohl mi covid, dva roky jsme si s dcerkou beztrestně užívaly, protože se nepracovalo. Teď už hraji, ale opatrně. Nehraji dvacet dní v měsíci, mám tam třeba deset představení. A tak to děláme, abych mohla být hlavně máma,“ řekla Super.cz herečka.

„Strašně rychle to utíká. Betynka se nedávno narodila a už je samostatná, chodí si, kam chce, baví se s lidmi, se kterými chce,“ řekla se smíchem Miluška, kterou jsme potkali v kosmetickém salonu.

Chůvu pro dcerku zatím nemá a v nejbližší době neplánuje.

„Zvládáme to s manželem sami, teď Betynka začala chodit na dva dny v týdnu pohrát si do jesliček. Je to extrovert a ty děti tam miluje, líbí se jí tam. Spojila se v ní moje i manželova extroverze a je z ní neuvěřitelně otevřený a komunikativní člověk,“ popsala herečka, které to velmi sluší.

„Začínají se mi uklidňovat hormony. Dělám všechno správně, jím správně, hýbu se, a jestli to chvílemi funguje a jindy ne, tak to je o zdraví,“ dodala herečka. ■