Líbačka s kolegou, žádost o ruku nebo zpívající Trump: Připomeňte si momenty z Emmy, které se zapsaly do historie

Donald Trump a Megan Mullally na udílení cen Emmy v roce 2005 Profimedia.cz

Ellen DeGeneres: Emmy 2001

Udílení bylo v roce 2001 dvakrát posunuto, a to kvůli pádu dvojčat 11. září a poté vypuknutí války v Afghánistánu. Provázením večera se ujala moderátorka Ellen DeGeneres, která rozhodně neměla lehký úkol. Zhostila se ho však s grácií a humorem sobě vlastním. „Je důležité, že jsme tady. Nemohou nám vzít naši kreativitu, snahu o dokonalost ani radost,“ zahájila ceremoniál ve slavném kostýmu s labutí zpěvačky Björk. Sklidila ovace za to, že se svých povinností ujala důstojně, a ještě zvládla pobavit.

Viola Davis: Emmy 2015

Viola Davis se v roce 2015 stala první černoškou, kterou ocenili na Emmy. Ano, teprve před šesti lety. Cenu získala za hlavní roli v seriálu Vražedná práva. Její dojemná řeč se neobešla bez slz a emocí. „Jedinou věcí, která dělí černošky od zbytku světa, je příležitost,“ vzkázala talentovaná herečka a navždy změnila historii americké televize.

Merritt Wever: Emmy 2013

Když v roce 2013 Merritt Wever přebírala cenu za roli v seriálu Sestřička Jackie, s děkovačkou se vůbec nebabrala. „Děkuji mnohokrát, díky moc. Musím jít, nashle,“ řekla doslova a vypařila se z pódia. Šlo tak o nejkratší děkovnou řeč v historii a pokud herečku do té doby někteří neznali, tohle ji rozhodně proslavilo.

Alexander Skarsgård a Nicole Kidman: Emmy 2017

Nejedno obočí se zvedlo, když se v roce 2017 stal Alexander Skarsgård nejlepším seriálovým hercem ve vedlejší roli. Ne proto, že by někdo zpochybňoval jeho excelentní výkon, ale proto, že se v momentě ohlášení jeho jména zvedla i Nicole Kidman, jeho seriálová manželka, a políbila ho na rty. O to zvláštnější divákům přišlo, že tak učinila přímo před svým skutečným manželem Keithem Urbanem. Díky seriálu Sedmilhářky si se Skarsgårdem byli velmi blízcí, málokdo ale tušil, že až tak.

Glenn Weiss: Emmy 2018

Při udílení cen v roce 2018 obdržel Glenn Weiss sošku za režírování Oscarů a využil momentu k žádosti o ruku. V živém přenosu poklekl před partnerkou Jan Svendsen. „Tohle je prsten, který navlékl otec mé matce před 67 lety. Vezmeš si mě?“ zeptal se. Jan samozřejmě nadšeně souhlasila a obecenstvo bylo u vytržení.

Donald Trump a Megan Mullally: Emmy 2005

Dodnes není jasné, co tím přesně sledovali, ale při udílení cen v roce 2005 se na jevišti objevili Megan Mullally a Donald Trump s hráběmi, v lacláčích a slamákem na hlavě. K hrůze přítomných navíc zazpívali duet ze sitkomu Green Acres ze 60. let. Přítomní byli spíš v rozpacích, než že by je to pobavilo. ■