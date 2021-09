Hvězda Vyprávěj vyvedla nádhernou dceru: S patnáctiletou brunetkou vypadají jako dvojčata!

Jana Bernášková s dcerou Justýnou, která jako by jí z oka vypadla. Herminapress

Kmotry knih se stali kolegyně a kamarádka Nela Boudová a Janin manžel, scenárista Rudolf Merkner. Ten podle knížky Jak přežít svého muže už píše scénář. Herečka známá mj. ze seriálu Vyprávěj vtipně konstatovala, že vždy toužila po hlavní roli, a tak si ji musela sama napsat.

„Není to nic jednoduchého skoro čtyřsetstránkovou knihu přepsat do šedesátistránkového scénáře. Nicméně dílo se daří, a když všechno dobře dopadne, příští rok bychom mohli začít natáčet,“ těší se herečka.

Na akci ji doprovodila také dcera Justýna, která jako by Janě z oka vypadla. Podobu ještě umocnily stejným účesem.

Justýna Super.cz nedávno svěřila, že koketuje s modelingem. Ozvalo se jí hned několik agentur. „Modelingu bych se věnovat chtěla. Vypadá to, že by mě to mohlo i bavit. Časem bych chtěla i cestovat, takže k tomu motivaci mám. Modelky sleduji i na Instagramu.“

„Ale teprve příští rok budu dělat přijímačky na střední školu, takže na ten modeling tolik nespěchám,“ doplnila brunetka. ■