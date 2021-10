Sexy burleska Miss Cool Cat má zálibu v luxusních kostýmech: Cena nejdražšího vám vyrazí dech!

Terézia Bělčáková aka Miss Cool Cat Super.cz

„Nejdražší kostým je určitě jeden z posledních od návrhářky Zuzany Kubíčkové. Je několikavrstvý, skládá se z kamenů, peří, je doplněn o krásné vějíře a jeho cena se může pohybovat kolem 100 tisíc korun,“ prozradila nám tanečnice. Terézia na svou figuru a vizáž dbá, protože ji z větší části živí. Perfektní postava ale není u této profese podmínkou.

„Není nutné, aby tělo burlesky vypadalo dokonale, ale já se inspiruji těmi nejlepšími tanečnicemi v Kalifornii, Las Vegas a New Yorku. Ta vizuální stránka je důležitá - udržovat se, nějak vypadat a být zapamatovatelná,“ vysvětluje. Sama se věnuje hned několika sportům a přiznává, že je do pohybu blázen. „Kombinuju bojové sporty a tanec, dělám akrobacii, chodím hodně do hor, boxuju, běhám.“

Během našeho rozhovoru padlo téma i na vztahy s muži. Ti mohou být totiž vůči povolání burlesky skeptičtí. „Na začátku je to pro ně hodně atraktivní, ale pak se s tím obdivem nebo tím, že se mi někdo ozývá, musí vyrovnávat,“ přiznává tanečnice, která je nyní single. „Pokud je ale muž srovnaný sám se sebou, tak to zvládne. Musí vedle sebe zvládnout velkou osobnost, a to je podle mě horší,“ rozesmála se Miss Cool Cat. ■