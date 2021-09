Bývalá mluvčí Karla Gotta ukázala obě děti: Pandemii odnesla hlavně dcera, má problémy se socializací

Aneta Stolzová Super.cz

„Upřímně, bylo to peklo. Mám syna, který chodí do 5. třídy, takže jsme jeho 4. třídu prožívali doma. Do toho jsme měli rok starou Amálku, která v době, kdy udeřila největší vlna covidu, začínala chodit a byla, a stále je, takový čertík,“ svěřila Super.cz Aneta Stolzová, která covid sama prodělala, stejně tak i její manžel.

Nejhůře odnesla covidovou dobu právě její malá dcerka. „Musím říct, že vliv na naši Amálku to má. Je to covidové dítě, které se narodilo do karantény a vnímám, že i dnes, v jejích téměř dvou letech, když jdeme někam do společnosti nebo do uzavřených prostor, tak to vnímá poměrně negativně. Není zvyklá na společnost,“ přiznává Stolzová.

O starostech, ale i radostech, které může rodina zažívat v lockdownu, vypráví nová kniha moderátora Vojty Bernatského Jak dostat tatínka do karantény, na jejímž křtu jsme se s mluvčí rodiny Gottových setkali. Se sporťákem z Branek, bodů, vteřin ji pojí více než dvacetileté přátelství.

„Známe se od roku 2001, kdy jsem působila na Nově jako reportérka pořadu Občanské judo, a pracovní cesty nás svedly dohromady. Vojta byl tehdy ještě mladík v televizi a já taky mladice,“ směje se brunetka. „Dlouhou dobu jsme se neviděli, ale osud nás zase přivedl k sobě, protože v současné době pracuji pro knižní nakladatelství, které Vojtovi vydává knížku,“ dodává Aneta Stolzová. ■