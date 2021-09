Nebojí se o tom mluvit. Bývalá tenisová hvězda Dominika Cibulková rok po porodu stále bojuje s kily navíc

Dominika Cibulková Super.cz

"Bojovala jsem s kily navíc a stále na tom makám. Nejsem na váze, na které bych chtěla, chci se do toho obout. Můj metabolismus hůř spaluje, je to těžší. Makala jsem pětkrát do týdne cardio, měla jsem dietu, ale stále nejsem na váze, na které bych chtěla být. Dává mi to zabrat," řekla Super.cz Dominika Cibulková.

"Nebojím se o tom hovořit. Nebyla jsem se sebou spokojená. Chci se pěkně oblékat, chci se líbit manželovi. To byl spouštěč, abych na sobě začala makat," vysvětila Dominika na kosmetické párty.

"Mám nižší svalnatou postavu. Svaly nezapomínají, jsou tam. Dělám nyní hodně cardia. Cítím se po dvou hodinách lépe, je to taková mentální očista," prozrazuje Dominika, která se s profesionální kariérou tenistky rozloučila, na Slovensku má ale svoji akademii, kde se věnuje dětem.

"Chtěli jsme delší dobu rodinu, už jsem tenisu nedokázala dávat sto procent. Stále miluju tenis, ale už se mu nechci věnovat na profesionální úrovni," uzavřela. ■