Půvabná farářka trpí: Tréninky na StarDance odnáší její nohy. Mimo parket musí chodit bosa

Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík

„Nohy, to je velká anabáze. Já jsem vyléčila první puchýře, druhé, třetí, čtvrté i páté a moc se to nelepší. Ta bota mě dře v patě, tlačí mě, v civilu tak nechodím vůbec obutá, nebo nosím žabky. Nevím, co budu dělat s přicházejícím podzimem, protože mě to strašně bolí,“ svěřila se nám půvabná farářka, která je ráda, že jinou obuv může mít i pod svůj talár.

„Správně by měla být elegantní černá, což teď nepřichází v potaz, ale talár je milosrdně dlouhý,“ říká Martina Viktorie, která je na parketu s Markem Dědíkem několikrát do týdne.

„Trénujeme skoro každý den. Soboty vynecháváme kvůli svatbám a neděle kvůli bohoslužbám. Rozhodně ale schody na faru vyběhnu v lepším čase než před měsícem,“ dodala s úsměvem Kopecká. ■